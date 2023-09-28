Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023 Sore Ini, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-24 siap menghadapi Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 sore ini akan diulas Okezone. Duel Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 dalam perebutan tiket ke perempatfinal itu bisa disaksikan secara live di RCTI!

Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 akan berlangsung di Shangcheng Sports Center Stadium, Hangzhou, China, pada sore ini, Kamis 28 September 2023 pukul 15.30 WIB. Kemenangan atas Uzbekistan menjadi harga mati bagi Garuda Muda.

Tim asuhan Indra Sjafri itu dituntut meraih kemenangan usai sebelumnya mendapat hasil yang mengecewakan di fase grup. Tercatat, Timnas Indonesia U-24 hanya menang atas Kirgistan U-24 (2-0) sebelum kalah dua kali dengan skor identik 0-1 dari Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24 di fase Grup F.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-24 beruntung masih bisa lolos ke 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur tim peringkat ketiga terbaik bersama tiga tim lainnya. Lolosnya skuad Garuda Muda terbantu oleh Kirgistan U-24 yang sukses mengalahkan Taiwan U-24 (4-1) di laga terakhir Grup F.

Berbeda nasib, Timnas Uzbekistan U-24 lolos 16 besar Asian Games 2023 dengan menyandang status juara Grup C. Kepastian itu didapat Uzbekistan U-24 usai menang atas Hong Kong U-24 dalam dua pertemuan dengan skor 1-0 dan 2-1.

Kendati demikian, skuad Timnas Indonesia U-24 tak boleh gentar melawan Uzbekistan U-24. Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, mengatakan kondisi anak asuhnya dalam kondisi fit dan siap tempur untuk mengatasi perlawanan Uzbekistan U-24.

"Alhamdulillah kondisi bugar, tidak ada yang cedera,” beber Indra Sjafri, dikutip dari rilis resmi NOC Indonesia, Kamis (28/9/2023).

Agar bisa mengalahkan Uzbekistan U-24, Indra Sjafri sudah menyiapkan sang penyerang Ramadhan Sananta di laga nanti. Selain itu, ia juga menyiapkan sejumlah strategi atau taktik termasuk jika laga nanti harus berlanjut ke babak adu penalti.