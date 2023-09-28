Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ungkap 2 Hal yang Bikin Timnas Indonesia U-24 Tak Diunggulkan Kontra Timnas Uzbekistan U-24

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |10:19 WIB
Media Vietnam Ungkap 2 Hal yang Bikin Timnas Indonesia U-24 Tak Diunggulkan Kontra Timnas Uzbekistan U-24
Timnas Indonesia U-24 tidak diunggulkan untuk pertandingan kontra Uzbekistan U-24 (Foto: NOC Indonesia)
MEDIA Vietnam Soha VN ungkap dua hal yang bikin Timnas Indonesia U-24 tak diunggulkan kontra Timnas Uzbekistan U-24. Menurut Soha VN, dua hal tersebut membuat Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – diragukan bisa meraih hasil positif di babak 16 besar Asian Games 2023 ini.

Tim asuhan Indra Sjafri bakal tampil kontra Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Center, Hangzhou, China pada Kamis (28/9/2023) pukul 15.30 WIB. Indonesia memburu tiket untuk lolos ke perempatfinal pertama kalinya sepanjang keikutsertaan mereka di Asian Games cabor sepakbola.

Timnas Indonesia U-24

Walaupun begitu, Timnas Indonesia U-24 ternyata diragukan bisa mengatasi Uzbekistan U-24 di babak 16 besar. Keraguan ini diungkap oleh Soha VN setelah melihat performa pasukan Indra Sjafri pada babak grup.

Skuad Garuda Muda hanya mampu meraih satu kemenangan dari tiga laga di fase grup, sedangkan dua laga lainnya berakhir kekalahan. Kelolosan Timnas Indonesia U-24 ke babak 16 besar didasarkan oleh keberhasilan mereka menjadi salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik. Soha VN menyatakan ada dua faktor yang membuat keraguan tersebut muncul.

“Dua kekalahan ini (di babak grup) membuat Indonesia banyak diragukan. Mereka tetap meraih tiket untuk melaju berkat menjadi tim peringkat 3 dengan performa terbaik, namun sungguh sulit bagi Indonesia untuk melaju jauh,” tulis Soha VN dikutip dari situs resminya, Kamis (28/9/2023).

