Prediksi Skor Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023: Garuda Muda Paksa Adu Penalti?





PREDIKSI skor Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Permainan di Shangcheng Sports Center Stadium, Hangzhou, China pada Kamis (28/9/2023) sore nanti WIB bisa berlanjut hingga babak adu penalti.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – sukses lolos dari fase grup meski dengan cara tertatih-tatih. Mereka cukup beruntung untuk menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik yang terpilih untuk lolos ke babak 16 besar.

Kemenangan 2-0 atas Kirgistan U-24 di matchday pertama menjadi modal pasukan asuhan Indra Sjafri untuk melaju ke fase gugur ini. Sebab, pada dua partai berikutnya, mereka menelan kekalahan 0-1 dari Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24.

Itu tentunya bukan modal yang baik untuk menghadapi Timnas Uzbekistan U-24 di babak 16 besar. Terlebih, Timnas Uzbekistan U-24 sendiri mampu menunjukkan keperkasaannya di fase grup.

Mereka berasal dari Grup C yang hanya berisikan dua tim saja seiring dengan pengunduran diri serentak oleh Suriah dan Afghanistan sebelum turnamen. Oleh karena itu, Uzbekistan U-24 bertemu dua kali kontra Hong Kong U-24.

Dari dua pertemuan tersebut, Timnas Uzbekistan U-24 sukses menang dua kali. Pertama dengan skor 1-0, sedangkan yang kedua berakhir dengan skor 2-1.