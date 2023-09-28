Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Kalahkan Brighton 1-0, Mauricio Pochettino: Sudah Waktunya Bangkit!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |13:01 WIB
Chelsea Kalahkan Brighton 1-0, Mauricio Pochettino: Sudah Waktunya Bangkit!
Mauricio Pochettino ingin Chelsea bangkit usai kalahkan Brighton 1-0 (Foto: REUTERS)
CHELSEA kalahkan Brighton 1-0, Mauricio Pochettino suarakan nada kebangkitan. Pelatih asal Argentina itu berharap agar kemenangan di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024 ini menjadi titik kebangkitan The Blues – julukan Chelsea.

Chelsea sukses mengalahkan The Seagulls – julukan Brighton – di Stamford Bridge, Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Gol Nicolas Jackson pada menit ke-50 menjadi satu-satunya pembeda di antara kedua tim.

Chelsea

Gol Jackson sekaligus mengakhiri tren negatif Chelsea dalam tiga partai terakhir. Mereka tidak pernah menang selama periode tersebut, dengan menelan dua kali kekalahan (dari Nottingham Forest 0-1, dan Aston Villa 0-1), dan satu kali imbang (kontra Bournemout 0-0) di Liga Inggris 2023-2024.

Pochettino mengatakan kemenangan ini harus menjadi titik kebangkitan bagi The Blues. Pelatih berpaspor Argentina itu senang dengan perkembangan dan perjuangan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut.

“Seharusnya begitu, pasti begitu. Sudah waktunya (bangkit),” kata Howe dinukil dari BBC Internasional, Kamis (28/9/2023).

1 2
      
