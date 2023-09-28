Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Bakal Hadapi Pemain Keturunan Indonesia di Laga Ipswich Town vs Fulham

Elkan Baggott (30) akan berhadapan dengan pemain keturunan Indonesia di laga Ipswich Town vs Fulham nanti (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, bakal hadapi pemain keturunan Indonesia di laga Ipswich Town vs Fulham. Sosok pemain keturunan Indonesia yang dimaksud bernama Kenny Tete.

Bagi yang belum tahu, klub Elkan Baggott yakni Ipswich Town baru saja menang 3-2 atas Wolverhampton Wanderers di babak 32 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Portman Road, Rabu (27/9/2023) dini hari WIB.

Dalam laga itu, Elkan Baggott tampil tak tergantikan selama 90 menit full menemani G. Edmundson sebagai bek tengah The Tractor Boys -julukan Ipswich Town. Klub bek Timnas Indonesia itu sejatinya sempat tertinggal dua gol di awal babak pertama via aksi Hwang Hee-chan dan Toti Gomes.

Namun, Ipswich Town berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Omari Hutchinson dan Freddie Ladapo. Secara mengejutkan, Elkan Baggott dan kolega mampu comeback via gol Jack Taylor pada menit ke-58 yang sekaligus menjadi pahlawan kemenangan Ipswich Town.

Meski Ipswich Town kebobolan dua kali pada laga tersebut, Elkan Baggott menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Berdasarkan rating Sofascore, bek 20 tahun itu memiliki nilai 6,8 sepanjang 90 menit.

Dalam kurun waktu tersebut, Elkan Baggott melakukan empat tekel dan satu kali memblok upaya Wolves. Ia juga memanfaatkan tinggi badannya dengan baik saat bersaing dengan pemain lini depan tim tamu dengan memenangkan tiga dari lima duel di udara.