Hasil Liverpool vs Leicester City di Carabao Cup 2023-2024: The Reds Hantam The Foxes 3-1

LIVERPOOL – Liverpool berhasil menang atas Leicester City di babak ketiga Carabao Cup 2023-2024, pada Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Bermain di Anfield, The Reds tepatnya menang dengan skor 3-1.

Ketiga gol Liverpool pun dicetak oleh Cody Gakpo pada menit 48, lalu Dominik Szobosszlai di menit 70, dan ditutup Diogo Jota di menit ke-89. Sementara hanya bisa mencetak gol ketika laga baru berjalan tiga menit melalui Kasey McAteer.

Ya, Leicester awalnya unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan tiga menit. Hebatnya, The Foxes mampu bertahan dengan baik hingga menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Akan tetapi, tim asuhan Jurgen Klopp itu melakukan perubahan di babak kedua dan terbukti ampuh. Liverpool mencetak tiga gol dan memenangkan laga Piala Liga Inggris 2023-2024 tersebut.

Dengan hasil itu, Liverpool berhak ke babak selanjutnya. Sedangkan Leicester dipastkan terhenti pada ajang Carabao Cup tersebut.