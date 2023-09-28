Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liverpool vs Leicester City di Carabao Cup 2023-2024: The Reds Hantam The Foxes 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |03:53 WIB
Hasil Liverpool vs Leicester City di Carabao Cup 2023-2024: <i>The Reds</i> Hantam <i>The Foxes</i> 3-1
Liverpool menang atas Leicester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL Liverpool berhasil menang atas Leicester City di babak ketiga Carabao Cup 2023-2024, pada Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Bermain di Anfield, The Reds tepatnya menang dengan skor 3-1.

Ketiga gol Liverpool pun dicetak oleh Cody Gakpo pada menit 48, lalu Dominik Szobosszlai di menit 70, dan ditutup Diogo Jota di menit ke-89. Sementara hanya bisa mencetak gol ketika laga baru berjalan tiga menit melalui Kasey McAteer.

Liverpool vs Leicester City

Ya, Leicester awalnya unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan tiga menit. Hebatnya, The Foxes mampu bertahan dengan baik hingga menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Akan tetapi, tim asuhan Jurgen Klopp itu melakukan perubahan di babak kedua dan terbukti ampuh. Liverpool mencetak tiga gol dan memenangkan laga Piala Liga Inggris 2023-2024 tersebut.

Dengan hasil itu, Liverpool berhak ke babak selanjutnya. Sedangkan Leicester dipastkan terhenti pada ajang Carabao Cup tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pro_futsal_league.jpg
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan ke-2: Blacksteel FC Vs Bintang Timur Surabaya, Live MNCTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement