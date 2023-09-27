Beri Dukungan ke Timnas Indonesia U-24 Lawan Uzbekistan U-24, Andritany Ardhiyasa: Semoga ke Perempatfinal Asian Games 2023!

JAKARTA – Kiper andalan Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, beri dukungan dan doa kepada Timnas Indonesia U-24 jelang duel melawan Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Dia berdoa Timnas Indonesia U-24 bisa lolos ke perempatfinal .

Andritany mengatakan cukup senang ada tiga pemain Persija dalam skuad tim asuhan Indra Sjafri itu. Dia pun berharap para pemain itu bisa memberikan kontribusi terbaiknya.

“Sekarang, ada tiga pemain muda Persija yang akan berjuang di babak 16 besar Asian Games, yaitu Ridho (Rizky), Abimanyu (Syahrian), dan Dony (Tri Pamungkas),” kata Andritany dilansir dari laman Persija, Rabu (27/9/2023).

Andritany pun mendoakan Timnas Indonesia U-24 dapat menembus babak delapan besar untuk pertama kalinya dalam ajang Asian Games 2023. Jika hal itu terjadi, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- pun dipastikan bakal mengukir sejarah baru.