Gara-Gara Malaysia, Timnas Iran U-24 Bantai Timnas Thailand U-24 hingga Tersingkir di 16 Besar Asian Games 2023?

GARA-Gara Malaysia, Timnas Iran U-24 membantai Timnas Thailand U-24 hingga tersingkir di 16 besar Asian Games 2023? Sesuai jadwal, Timnas Thailand U-24 akan menghadapi Iran U-24 di 16 besar Asian Games 2023 pada Rabu, (27/9/2023) pukul 15.30 WIB.

Potensi Iran U-24 menang atas Thailand U-24 sangat besar, berdasarkan performa di fase grup. Setelah bermain 0-0 dengan Arab Saudi U-24, Iran menang besar 4-0 atas Vietnam U-24 dan 3-0 kontra Mongolia U-24.

(Timnas Iran U-24 saat menghajar Vietnam U-24 dengan skor 4-0. (Foto: VFF)

Hasil itu membuat Iran U-24 finis sebagai juara Grup B dan dipertemukan dengan peringkat tiga Grup E, Thailand U-24, di 16 besar Asian Games 2023. Performa Thailand U-24 racikan Issar Sritaro di fase grup Asian Games 2023 tak masuk kategori memuaskan.

Selain dihajar Korea Selatan U-24 (0-4), Thailand U-24 hanya bermain 1-1 kontra Bahrain U-24 dan Kuwait U-24. Ada satu lagi alasan kenapa Iran U-24 berpeluang menghajar Thailand U-24.

Iran U-24 diprediksi menyimpan dendam kepada wakil Asia Tenggara seperti Thailand. Sebab, Iran gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024 gara-gara perlakuan wakil Asia Tenggara.

Sekadar diketahui, Iran U-23 tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Hong Kong, Afghanistan dan tuan rumah Uzbekistan. Setelah menang 3-0 atas Hong Kong dan 4-0 kontra Afghanistan, Iran tumbang 0-1 dari Uzbekistan.