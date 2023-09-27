Media Vietnam Takut dan Ikut Soroti Ramadhan Sananta yang Dipanggil Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

Kehadiran Ramadhan Sananta di Timnas Indonesia U-24 turut disorot media Vietnam (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, TheThao247, takut dan ikut menyoroti Ramadhan Sananta yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Mereka bahkan merasa kehadiran penyerang Persis Solo bikin lini serang skuad Garuda semakin menakutkan.

Sananta akhirnya diizinkan Persis Solo bergabung dengan Timnas Indonesia U-24 di cabor sepakbola Asian Games 2023. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun itu tidak dilepas dengan alasan kebutuhan tim.

Kehadiran Sananta di lini depan jelas akan menambah opsi bagi pelatih Indra Sjafri. Apalagi, dari tiga laga di fase grup, Timnas Indonesia U-24 terlihat betul membutuhkan tenaga seorang striker haus gol.

Ditambah lagi, Indonesia akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-24 pada babak 16 besar yang dilangsungkan Kamis 28 September 2023. Hadirnya Sananta tentu menambah daya gedor di lini depan.

Tak hanya media lokal, TheThao247 pun ikut menyorot hadirnya Sananta di skuad Asian Games. Mereka menyebut kedatangan pemain asal Daik itu bagaikan angin segar untuk Tim Merah Putih.

"PSSI memutuskan untuk memanggil dua pemain tambahan, striker Ramadhan Sananta dan gelandang Beckham Putra Nugraha, untuk babak 16 besar Asian Games 2023," tulis TheThao247, dikutip pada Rabu (27/9/2023).