HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramadhan Sananta Gabung Timnas Indonesia U-24, Rachmat Irianto Senang Garuda Muda Makin Sempurna

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |06:14 WIB
Ramadhan Sananta Gabung Timnas Indonesia U-24, Rachmat Irianto Senang Garuda Muda Makin Sempurna
Rachmat Irianto Senang Ramadhan Sananta gabung Timnas Indonesia U-24. (Foto: PSSI)
HANGZHOU - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Rachmat Irianto menyambut baik bergabungnya Ramadhan Sananta di Asian Games 2023. Sebab menurut Rachmat Irianto, Sananta melengkapi skuad Garuda Muda yang sempat kehilanga sosok penyerang selama fase grup.

Sebagai informasi, sejak awal Ramadhan Sananta memamg masuk ke dalam 22 pemain Timnas Indonesia U-24 yang didaftarkan untuk Asian Games 2023. Akan tetapi, ia urung merapat karena tidak diizinkan oleh Persis Solo.

Kabar baiknya kini Persis Solo sudah melepas Sananta dan ia akan langsung bermain di babak 16 besar Asian Games 2023.

Menanggapi hal tersebut, Rachmat Irianto mengatakan kekuatan Timnas Indonesia U-24 bertambah dengan kehadiran Sananta. Tentunya Rachmat Irianto berharap Sananta bisa menjadi pembeda agar timnya meraih kemenangan.

Rachmat Irianto

"Sangat membantu karena kemarin Kami kehilangan sosok penyerang," kata Rachmat Irianto dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Selasa (26/9/2023).

Pemain Persib Bandung itu mengatakan Uzbekistan memang menjadi ujian buat timnya dalam laga nanti. Oleh karena, tim lawan dihuni pemain-pemain yang cukup berkualitas, tetapi tidak bikin gentar Timnas Indonesia U-24.

