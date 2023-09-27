Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |06:22 WIB
Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 bisa Anda lihat di artikel ini. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Shangcheng Sports Center Stadium pada Kamis 28 September pukul 15.30 WIB.

Kemenangan wajib didapat pasukan Indra Sjafri untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia U-24 punya modal tambahan jelang lawan Uzbekistan U-24 dengan bergabungnya Ramadhan Sananta ke skuad Asian Games 2023 kali ini.

Sekadar diketahui, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- harus berjuang keras untuk lolos ke babak 16 besar. Pasukan Indra Sjafri mendapat kesempatan lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Timnas Indonesia U-24 menang telak 2-0 atas Kirgistan U-24 di laga pembuka Grup F. Namun, Rizky Ridho dan rekan-rekan gagal melanjutkan tren positif itu di dua laga setelahnya.

Garuda Muda takluk 0-1 dari Taiwan U-23 di pertandingan kedua grup. Kemudian hasil yang sama didapat Timnas Indonesia U-24 saat menghadapi Korea Utara di laga pamungkas Grup F.

Untungnya, satu kemenangan di fase grup cukup bagi Timnas Indonesia U-24 untuk lolos ke babak 16 besar. Pada babak ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan U-24 yang berstatus sebagai juara Grup C.

