Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Lawan Newcastle United, Josep Guardiola Ungkap Manchester City dalam Masalah Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |03:22 WIB
Jelang Lawan Newcastle United, Josep Guardiola Ungkap Manchester City dalam Masalah Besar
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola dipusingkan dengan banyaknya pemain dari Citizens yang cedera. Bagi Guardiola kabar itu merupakan masalah besar sebab Man City memiliki jadwal yang padat.

Baru-baru ini Manchester City kehilangan tiga pemainnya karena cedera. Menurut catatan Transfermarkt, ketiga pemain itu adalah Zack Steffen (Kiper), John Stones (Bek), dan Kevin De Bruyne (Gelandang).

Ditambah lagi, salah satu pemain Manchester City, Rodri harus absen dalam dua pertandingan di Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, Rodri mendapatkan kartu merah lantaran melakukan pelanggaran keras dalam laga melawan Nottingham Forest, Sabtu 23 September 2023 lalu.

Situasi ini, menurut Guardiola, adalah masalah besar bagi The Citizens. Pasalnya, pelatih asal Spanyol itu menuturkan, banyak pemain lain yang juga mengalami kelelahan karena padatnya jadwal pertandingan.

Manchester City

“Sekarang kami menghadapi situasi luar biasa dengan banyak pemain yang cedera dan banyak pemain lain yang telah bermain banyak menit dan perlu istirahat,” tutur Guardiola dikutip dari Diario AS, Rabu (27/9/2023).

“Pertandingan melawan Newcastle (Piala Liga Inggris) memang penting, namun pertandingan melawan Wolves (Liga Inggris), Arsenal (Liga Inggris) dan Red Bull Leipzig (Liga Champions) jauh lebih penting. Saya harus mempertimbangkan cedera dan upaya yang dilakukan selama periode ini atau kami akan mendapat masalah,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630243/ranking-fifa-indonesia-turun-usai-takluk-dari-arab-saudi-lry.webp
Ranking FIFA Indonesia Turun usai Takluk dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement