Jelang Lawan Newcastle United, Josep Guardiola Ungkap Manchester City dalam Masalah Besar

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola dipusingkan dengan banyaknya pemain dari Citizens yang cedera. Bagi Guardiola kabar itu merupakan masalah besar sebab Man City memiliki jadwal yang padat.

Baru-baru ini Manchester City kehilangan tiga pemainnya karena cedera. Menurut catatan Transfermarkt, ketiga pemain itu adalah Zack Steffen (Kiper), John Stones (Bek), dan Kevin De Bruyne (Gelandang).

Ditambah lagi, salah satu pemain Manchester City, Rodri harus absen dalam dua pertandingan di Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, Rodri mendapatkan kartu merah lantaran melakukan pelanggaran keras dalam laga melawan Nottingham Forest, Sabtu 23 September 2023 lalu.

Situasi ini, menurut Guardiola, adalah masalah besar bagi The Citizens. Pasalnya, pelatih asal Spanyol itu menuturkan, banyak pemain lain yang juga mengalami kelelahan karena padatnya jadwal pertandingan.

“Sekarang kami menghadapi situasi luar biasa dengan banyak pemain yang cedera dan banyak pemain lain yang telah bermain banyak menit dan perlu istirahat,” tutur Guardiola dikutip dari Diario AS, Rabu (27/9/2023).

“Pertandingan melawan Newcastle (Piala Liga Inggris) memang penting, namun pertandingan melawan Wolves (Liga Inggris), Arsenal (Liga Inggris) dan Red Bull Leipzig (Liga Champions) jauh lebih penting. Saya harus mempertimbangkan cedera dan upaya yang dilakukan selama periode ini atau kami akan mendapat masalah,” sambungnya.