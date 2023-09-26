Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Timnas Malaysia U-24 Tidak Ikut Asian Games 2023?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:40 WIB
Kenapa Timnas Malaysia U-24 Tidak Ikut Asian Games 2023?
Timnas Malaysia U-24 absen di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)
KENAPA Timnas Malaysia U-24 tidak ikut Asian Games 2023? Pertanyaan itu mungkin banyak dipertanyakan oleh pencinta sepakbola. Pasalnya, hanya ada empat negara ASEAN yang mengirimkan timnya di cabang olahraga ini, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

Indonesia, Thailand, dan Myanmar sendiri sukses untuk lolos babak fase grup dan melaju ke babak 16 besar. Sayangnya, Vietnam yang baru saja menjuarai ajang Piala AFF U-23 2023 pada Agustus, harus gagal melaju ke babak berikutnya.

Timnas Malaysia U-24

Ketidakhadiran Malaysia di ajang ini pun menjadi sebuah tanya besar. Secara, tim berjuluk Harimau Malaya itu adalah salah satu tim kuat di antara negara-negara Asia Tenggara.

Usut punya usut, ketidakikutsertaan Timnas Malaysia U-24 di Asian Games 2022 ini telah diumumkan oleh Federasi Sepakbola Malaysia sejak jauh-jauh hari. Melansir salah satu media asal Malaysia, The Star, Selasa (26/9/2023), Malaysia memilih absen dari Asian Games 2022 karena ingin fokus pada ajang lainnya.

Federasi Sepakbola Malaysia menganggap absen di Asian Games lebih baik daripada memaksa ikut di semua ajang, namun tidak mendapat hasil yang maksimal.

“Setelah berdiskusi dengan direktur teknik dan pelatih, exco memutuskan kami tidak akan mengirimkan tim untuk Asian Games di Hangzhou karena menurut kami kompetisi lain lebih penting,” ujar presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin dikutip dari The Star, Selasa (26/9/2023)

Halaman:
1 2
      
