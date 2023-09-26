Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Modal Bagus Indra Sjafri untuk Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:00 WIB
Ini Modal Bagus Indra Sjafri untuk Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023
Indra Sjafri punya modal bagus untuk Timnas Indonesia U-24 jelang hadapi Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MODAL bagus Indra Sjafri untuk laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Indra Sjafri memiliki kenangan manis ketika melatih Timnas Indonesia U-19 di Piala Asia U-19 2018.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – sukses lolos ke fase gugur Asian Games 2023 meski tampil dengan kurang memuaskan selama fase grup. Mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Timnas Indonesia U-24

Laga Timnas Indonesia U-24 menghadapi Uzbekistan U-24 pada babak 16 besar Asian Games 2023. Laga itu akan digelar Shengcheng Sports Center, Hangzhou pada Kamis (28/9/2023) mendatang.

Timnas Indonesia U-24 tentu amat inferior ketimbang Uzbekistan U-24. Terlebih perjalanan kedua tim selama babak penyisihan grup berbeda 180 derajat.

Skuad Merah Putih terseok-seok selama fase grup dengan hanya mengantongi satu kemenangan dan menderita dua kekalahan. Mereka pun lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Sementara Uzbekistan U-24 tampil perkasa menyapu dua laga menghadapi Hongkong U-24 dengan kemenangan. Namun Indra Sjafri enggan merasa rendah di hadapan calon lawannya.

Indra Sjafri mengklaim bahwa kemenangan dari Piala Asia U-19 2018 merupakan modal tersendiri baginya. Keberhasilan Timnas Indonesia U-19 menembus perempatfinal menjadi motivasi Indra untuk memberi perlawanan kepada tim berjuluk White Wolves.

“Kesempatan dan pencapaian ke babak 16 besar, akan kita jadikan motivasi lolos ke Babak delapan besar,” kata Indra kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (26/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.jpg
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement