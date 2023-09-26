Ini Modal Bagus Indra Sjafri untuk Laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Indra Sjafri punya modal bagus untuk Timnas Indonesia U-24 jelang hadapi Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 (Foto: PSSI)

MODAL bagus Indra Sjafri untuk laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Indra Sjafri memiliki kenangan manis ketika melatih Timnas Indonesia U-19 di Piala Asia U-19 2018.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – sukses lolos ke fase gugur Asian Games 2023 meski tampil dengan kurang memuaskan selama fase grup. Mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Laga Timnas Indonesia U-24 menghadapi Uzbekistan U-24 pada babak 16 besar Asian Games 2023. Laga itu akan digelar Shengcheng Sports Center, Hangzhou pada Kamis (28/9/2023) mendatang.

Timnas Indonesia U-24 tentu amat inferior ketimbang Uzbekistan U-24. Terlebih perjalanan kedua tim selama babak penyisihan grup berbeda 180 derajat.

Skuad Merah Putih terseok-seok selama fase grup dengan hanya mengantongi satu kemenangan dan menderita dua kekalahan. Mereka pun lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Sementara Uzbekistan U-24 tampil perkasa menyapu dua laga menghadapi Hongkong U-24 dengan kemenangan. Namun Indra Sjafri enggan merasa rendah di hadapan calon lawannya.

Indra Sjafri mengklaim bahwa kemenangan dari Piala Asia U-19 2018 merupakan modal tersendiri baginya. Keberhasilan Timnas Indonesia U-19 menembus perempatfinal menjadi motivasi Indra untuk memberi perlawanan kepada tim berjuluk White Wolves.

“Kesempatan dan pencapaian ke babak 16 besar, akan kita jadikan motivasi lolos ke Babak delapan besar,” kata Indra kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (26/9/2023).