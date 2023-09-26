Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Siapkan Taktik, Indra Sjafri Akui Sudah Kantongi Kelemahan Uzbekistan U-24

HANGZHOU - Jalan terjal akan dilakoni Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023. Betapa tidak, mereka akan bersua salah satu raksasa Asia, Uzbekistan U-24 di fase gugur nanti

Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri mengklaim timnya sudah menyiapkan taktik jelang laga tersebut. Tidak hanya itu, sang pelatih juga mengatakan dirinya sudah mengantongi kelemahan White Wolves. -julukan Uzbekistan U-24.

Sekadar informasi, Uzbekistan merupakan runner-up Piala Asia U-23 2022 silam. Tim asuhan Timur Kapadze juga memiliki rekor produktivitas amat mengerikan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2023 lalu.

Total 19 gol dilesakkan Uzbekistan U-23 di ajang tersebut, mereka pun finis di puncak klasemen Grup E. Uzbekistan U-24 juga menatap 16 besar Asian Games 2023 dengan bekal dua kemenangan atas Hongkong U-24 di babak gugur.

Kendati demikian, Indra Sjafri akan sebisa mungkin memberi perlawanan kepada Uzbekistan U-24. Eks pelatih Bali United itu mengaku sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan U-24 dari tim analis.

“Tim analis kita sudah mendapatkan informasi terbaru tim Uzbekistan,” kata Indra kepada MNC Portal Indonesia (MPI) lewat pesan singkat, Selasa (26/9/2023).