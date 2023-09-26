16 Besar Asian Games 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Shangcheng Sports Center Stadium, Hangzhou, China, pada Kamis 28 September 2023 pukul 15.30 WIB itu akan disiarkan secara live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-24 berhasil lolos ke fase gugur Asian Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di fase Grup F sendiri, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- hanya bisa meraih 1 kemenangan dari 3 laga yang dilakoni.

Satu-satunya kemenangan Egy Maulana Vikri cs itu didapat kala melawan Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F dengan skor 2-0. Setelah itu, Timnas Indonesia U-24 kalah dari Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24 dengan skor sama, yakni 0-1.

Lolos ke babak 16 besar, Timnas Indonesia U-24 akan melawan juara Grup C, yakni Uzbekistan U-24. Lawan Timnas Indonesia U-24 ini pun tampil begitu tangguh di fase grup. Mereka menyapu bersih kemenangan dengan melibas Hong Kong U-24 dua kali dengan skor 1-0 dan 2-1.

Tak ayal, Timnas Indonesia U-24 perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi laga 16 besar Asian Games 2023. Garuda Muda sendiri dipastikan punya amunisi tambahan untuk mentas di babak 16 besar.