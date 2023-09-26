Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

16 Besar Asian Games 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |10:19 WIB
16 Besar Asian Games 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Shangcheng Sports Center Stadium, Hangzhou, China, pada Kamis 28 September 2023 pukul 15.30 WIB itu akan disiarkan secara live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-24 berhasil lolos ke fase gugur Asian Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di fase Grup F sendiri, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- hanya bisa meraih 1 kemenangan dari 3 laga yang dilakoni.

Timnas Indonesia U-24

Satu-satunya kemenangan Egy Maulana Vikri cs itu didapat kala melawan Kirgistan U-24 di laga perdana Grup F dengan skor 2-0. Setelah itu, Timnas Indonesia U-24 kalah dari Taiwan U-24 dan Korea Utara U-24 dengan skor sama, yakni 0-1.

Lolos ke babak 16 besar, Timnas Indonesia U-24 akan melawan juara Grup C, yakni Uzbekistan U-24. Lawan Timnas Indonesia U-24 ini pun tampil begitu tangguh di fase grup. Mereka menyapu bersih kemenangan dengan melibas Hong Kong U-24 dua kali dengan skor 1-0 dan 2-1.

Tak ayal, Timnas Indonesia U-24 perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi laga 16 besar Asian Games 2023. Garuda Muda sendiri dipastikan punya amunisi tambahan untuk mentas di babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630277/timnas-indonesia-ditekuk-arab-saudi-patrick-kluivert-kami-hilang-fokus-siap-bangkit-lawan-irak-qea.webp
Timnas Indonesia Ditekuk Arab Saudi, Patrick Kluivert: Kami Hilang Fokus, Siap Bangkit Lawan Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement