Sambut Baik Kehadiran Ramadhan Sananta di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Timnas Indonesia U-24 Butuh Dia

HANGZHOU – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Indra Sjafri menyambut baik kabar Persis Solo yang telah melepas Ramadhan Sananta ke Asian Games 2023. Sebab menurut Indra Sjafri, Timnas Indonesia U-24 memang sangat membutuhkan striker tajam seperti pemain Persis tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 berhasil melaju ke babak 16 besar meski kalah 0-1 dari Korea Utara U-24 di matchday terakhir Grup F yang berlangsung pada Minggu 24 September 2023. Skuad Garuda Muda lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik setelah masuk dalam empat slot yang diperebutkan.

Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi publik Tanah Air karena Timnas Indonesia U-24 memiliki asa untuk membuktikan kekuatannya lebih baik lagi. Mengingat, Skuad Garuda hanya mampu meraih dua hasil kekalahan dan satu kemenangan pada fase grup.

Tak sampai disitu, Timnas Indonesia U-24 mendapat kabar bahagia. Sebab, Sananta dipastikan akan bergabung bersama Skuad Garuda di Asian Games 2023. Indra Sjafri mengakui bahwa sosok striker berusia 20 tahun itu sangat dibutuhkan dalam tim.

“Tim ini membutuhkan pemain seperti Sananta. Karena saat ini kami hanya punya 20 pemain dari 22 pemain yang sudah didaftarkan,” ucap Indra Sjafri, dikutip dari situs resmi PSSI, Selasa (26/9/2023).

Seperti kita tahu, Sananta tidak dilepas oleh Persis Solo ketika pasukan Indra Sjafri bertolak ke China untuk menjalani laga fase grup. Hingga akhirnya, saat ini dia dilepas oleh Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo.