HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hukuman Berat Erik ten Hag untuk Jadon Sancho: Dilarang Gunakan Fasilitas Manchester United!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |12:09 WIB
Hukuman Berat Erik ten Hag untuk Jadon Sancho: Dilarang Gunakan Fasilitas Manchester United!
Jaon Sancho (kanan) mendapat hukuman berat dari pelatih Manchester United, Erik ten Hag (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER - Hubungan Jadon Sancho dengan pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, kian memanas. Dilansir dari laman laman Daily Star, Sancho dikabarkan bakal mendapat hukuman lebih berat dari sang pelatih.

Situasi ini membuat Sancho semakin diasingkan di tim utama Man United. Eks penggawa Borussia Dortmund itu bahkan dilarang menggunakan semua fasilitas skuad utama Iblis Merah.

Tidak hanya itu, dia juga tidak boleh ikut menggunakan ruang makan pemain senior Man United. Sancho mau tidak mau hanya boleh memakai ruang makan para pemain akademi Iblis Merah.

Hubungan Sancho dengan Ten Hag memang belakangan tidak baik-baik saja. Ten Hag menilai Sancho kurang maksimal selama mengikuti sesi latihan bersamanya.

Hal ini seiring dengan kekalahan Man United dari Arsenal 3 September kemarin. Iblis Merah saat itu dihajar Meriam London 1-3 pada laga tandang mereka.

Sancho lantas tidak terima dirinya disalahkan begitu saja. Pemain berusia 23 tahun itu menilai pelatihnya hanya alibi dalam kekalahan tersebut.

Halaman:
1 2
      
