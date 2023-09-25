6 Pesepakbola Bintang Dunia yang Paling Setia pada Klubnya Sekarang Ini, Nomor 1 Pernah Tolak Barcelona hingga Manchester United

TERDAPAT 6 pesepakbola bintang dunia yang paling setia pada klubnya sekarang ini. Dalam dunia sepakbola modern seperti sekarang ini, jarang ada pemain yang bertahan cukup lama di suatu klub.

Jika ada pun hal itu sangat jarang. Karena itulah kali ini Okezone akan membahas pemain-pemain yang memiliki tempat spesial di hati para fans sepakbola karena kesetian mereka yang tetap bertahan meski mendapatkan penawaran bermain yang lebih baik dari klub lain. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 Pesepakbola Bintang Dunia yang Paling Setia pada Klubnya Sekarang Ini:

6. Jose Gaya





Jose Gaya saat ini adalah kapten dari klub Spanyol, Valencia. Ia mendapatkan kepercayaan itu karena kesetiannya terhadap Los Che.

Tercatat sejauh ini Gaya hanya pernah membela satu klub, yakni Valencia saja. Ia yang bermain sebagai fullback kiri itu pun merupakan jebolan akademi Valencia sejak 2012 dan mulai naik ke tim senior sedari 2014 hingga saat ini.

Gaya pun masih memiliki kontrak jangka panjang di Valencia, yakni hingga 2027. Sebelumnya Gaya pernah menolak tawaran dari Real Madrid hingga Barcelona.

5. Mikel Oyarzabal





Oyarzabal mengawali karier dari akademi SD Eibar, namun pada 2011 ia pindah ke akademi Real Sociedad. Sejak saat itu, Oyarzabal terus menimba ilmu di Sociedad dan baru promosi ke tim senior pada 2016.

Sejak saat itu pemain berusia 26 tahun tersebut menjadi bagian skuad utama Sociedad. Meski mendapatkan banyak penawaran pindah, Oyarzabal justru memutuskan memperpanjang kontrak hingga 2028.