Jadwal Lengkap 16 Besar Sepakbola Asian Games 2023: Ada Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24!

Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

JADWAL lengkap 16 besar sepakbola Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-24 bakal menghadapi Timnas Uzbekistan U-24 pada babak ini.

Fase grup Asian Games 2023 telah selesai dilaksanakan pada Senin (25/9/2023). Timnas Indonesia U-24 dipastikan sebagai salah satu tim yang masuk ke babak 16 besar.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – melenggang berkat tiket sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Mereka mengakhiri Grup F dengan catatan tiga poin setelah menang sekali dan kalah dua kali.

Lawan skuad asuhan Indra Sjafri baru diketahui pada Senin (25/9/2023) sore tadi WIB. Kemenangan 2-1 atas Hong Kong U-24 membuat Timnas Uzbekistan U-24 lolos sebagai juara Grup C dan akan menghadapi Timnas Indonesia U-24 pada babak 16 besar.

Di grup yang sama dengan Timnas Indonesia U-24 juga lolos Timnas Korea Utara U-24 dan Timnas Kirgistan U-24. Timnas Korea Utara U-24 akan menghadapi Bahrain yang lolos sebagai runner-up dari Grup E.

Sementara itu, Kirgistan U-24 yang menjadi runner-up Grup F akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-24. Timnas Thailand U-24 yang menjadi tim peringkat ketiga dari Grup E akan berhadapan dengan Timnas Iran U-24 selaku juara Grup B.