HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Alasan Utama Persis Solo Lepas Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia U-24

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |17:04 WIB
Ini Alasan Utama Persis Solo Lepas Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia U-24
Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta bakal susul Timnas Indonesia U-24 ke China. (Foto: Instagram/persisofficial)
SOLO – Sempat tak melepas Ramadhan Sananta untuk Asian Games 2023, kini Persis Solo tiba-tiba berniat untuk mengirimkan sang striker ke China agar dapat memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24. Lantas apa yang membuat Persis berubah pikiran hingga membiarkan striker andalan mereka pergi jelang melawan Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024?

Ya, pencinta sepakbola Tanah Air mendapatkan kabar bahagia karena Ramadhan Sananta kemungkinan bisa memperkuat Timnas Indonesia U-24 yang sudah memastikan diri lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Persis pun sengaja melepas Sananta karena tahu Garuda Muda kini membutuhkan sosok striker andal di lini depan.

“Sananta akan bergabung bersama Tim Nasional U-24 untuk babak 16 besar Asian Games,” bunyi pernyataan Persis Solo dalam situs resminya, Senin (25/9/2023).

“Berdasarkan koordinasi antara klub dengan Tim Nasional U-24, PERSIS memutuskan untuk mengirimkan Ramadhan Sananta guna memperkuat Garuda Muda di babak 16 besar Asian Games. Sananta bertolak ke Hangzhou untuk menyusul skuad timnas U-24 per hari ini, Senin (25/9),” lanjutnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 berhasil melaju ke babak 16 besar meski kalah 0-1 dari Korea Utara U-24 di matchday terakhir Grup F yang berlangsung pada Minggu 24 September 2023. Skuad Garuda Muda lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik setelah masuk dalam empat slot yang diperebutkan.

Ramadhan Sananta

Jelas ini menjadi kabar yang baik karena itu artinya, Timnas Indonesia U-24 memiliki asa untuk bisa bicara banyak di Asian Games 2023. Selain itu, kabar gembira juga didapatkan pasukan Indra Sjafri karena Persis Solo resmi melepas Sananta untuk memperkuat Skuad Garuda di babak 16 besar.

