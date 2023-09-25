Beckham Putra dan Ramadhan Sananta Berpeluang Gabung Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Tangan Kanan Shin Tae-yong Ikut Senang

JAKARTA – Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Nova Arianto ikut menyambut baik kabar segera bergabungnya Ramadhan Sananta dan Beckham Putra ke Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Menurut tangan kanan Shin Tae-yong itu, kehadiran Sananta dan Beckham diharpakan dapat membantu Garuda Muda untuk berjaya di turnamen yang digelar di China tersebut.

Seperti yang diketahui, Sananta dan Beckham memang belum dibawa Indra Sjafri meski namanya sudah masuk dalam daftar 22 pemain untuk Asian Games 2023. Pasalnya, Sananta sempat tidak dilepas oleh Persis Solo, sementara Beckham sedang menjalani masa pemulihan cedera.

Kini Sananta dan Beckham justru bisa saja menyusul Timnas Indonesia U-24 ke China. Mendengar kabar itu, Nova pun yakin Sananta dan Beckham dapat memberikan dampak positif untuk Skuad Garuda Muda karena memiliki kualitas permainan yang gemilang.

“Pastinya coaching staff pasti lebih tahu kebutuhan tim,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia, Senin (25/9/2023).

“Apabila benar Sananta dan Beckham bisa bergabung pastinya akan sangat membantu Timnas, karena keduanya punya visi bermain yang baik,” sambungnya.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan yang pertama kali mengabarkan bahwa Garuda Muda berpotensi diperkuat kedua pemain yang belum berangkat ke China tersebut. Namun, tentu semua itu masih perlu dicek lagi kesiapan Sananta dan Beckham apakah layak untuk bisa berangkat ke Asian Games 2023.