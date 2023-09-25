Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Vietnam U-24 Siap Dipecat Setelah Gagal Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |11:52 WIB
Pelatih Timnas Vietnam U-24 Siap Dipecat Setelah Gagal Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023
Timnas Vietnam U-24 gagal lolos ke 16 besar Asian Games 2023. (Foto: VFF)
PELATIH Timnas Vietnam U-24, Hoang Anh Tuan, siap dipecat setelah gagal lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Hal itu disampaikan Hoang Anh Tuan di laman media sosialnya pada Minggu, 24 September 2023 malam WIB.

Sekadar diketahui, Timnas Vietnam U-24 hadir ke Asian Games 2023 sebagai unggulan. Khuat Van Khang dan kawan-kawan ditempatkan di pot 1 karena sukses melaju ke semifinal Asian Games 2018.

Hoang Anh Tuan

(Hoang Anh Tuan (kanan) siap dipecat. (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

Apes bagi Timnas Vietnam U-24, meski ditempatkan di pot 1, mereka masih harus satu grup dengan Iran U-24 dan Arab Saudi U-24. Meski menang 4-2 atas Mongolia U-24 di laga perdana Grup C, Timnas Vietnam U-24 hancur lebur di dua laga sisa Grup C.

Timnas Vietnam U-24 tercatat dihajar Iran U-24 (0-4) dan dipermalukan Arab Saudi U-24 (1-3). Kekalahan itu membuat Timnas Vietnam U-24 tersingkir di fase grup setelah gagal merebut status peringkat tiga terbaik.

Hasil ini tentunya mencoreng wajah Hoang Anh Tuan. Sebab, Timnas Vietnajm U-24 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang gagal lolos 16 besar Asian Games 2023.

Sebanyak tiga negara Asia Tenggara lain berhasil melaju ke 16 besar Asian Games 2023. Mereka ialah Timnas Indonesia U-24, Timnas Thailand U-24 dan Timnas Myanmar U-24.

