Ramadhan Sananta Bantu Timnas Indonesia U-24 Lolos ke Perempatfinal Asian Games 2023?

RAMADHAN Sananta membantu Timnas Indonesia U-24 lolos ke perempatfinal Asian Games 2023? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-24 mendapat kabar bahagia pada Senin (25/9/2023) pagi WIB.

Manajer Timnas Indonesia U-24, Endri Erawan, memastikan Ramadhan Sananta bakal memperkuat skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-24– di 16 besar Asian Games 2023. Menurut Endri Erawan, Ramadhan Sananta akan terbang ke Hangzhou, China pada Senin (25/9/2023) malam WIB.

(Ramadhan Sananta akan perkuat Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023. (Foto: PSSI)

“Insya Allah (Ramadhan) Sananta menyusul ke Hangzhou malam ini (Senin, 25 September 2023),” kata Endri Erawan kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (25/9/2023).

Kehadiran Ramadhan Sananta membuat Timnas Indonesia U-24 memiliki pemain berposisi penyerang murni di Asian Games 2023. Sebelumnya saat mengarungi fase grup, Timnas Indonesia U-24 tanpa penyerang murni.

Hasilnya dari tiga pertandingan di fase grup, Timnas Indonesia U-24 hanya mencetak dua gol! Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kehadiran Ramadhan Sananta bakal membantu Timnas Indonesia U-24 lolos ke perempatfinal Asian Games 2023?

Jawabannya sangat berpeluang. Sebab, Ramadhan Sananta dikenal sebagai penyerang tajam yang jago berduel satu lawan satu.