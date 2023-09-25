Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramadhan Sananta Bantu Timnas Indonesia U-24 Lolos ke Perempatfinal Asian Games 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |11:14 WIB
Ramadhan Sananta Bantu Timnas Indonesia U-24 Lolos ke Perempatfinal Asian Games 2023?
Ramadhan Sananta membantu Timnas Indonesia U-24 lolos ke perempatfinal Asian Games 2023? (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

RAMADHAN Sananta membantu Timnas Indonesia U-24 lolos ke perempatfinal Asian Games 2023? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-24 mendapat kabar bahagia pada Senin (25/9/2023) pagi WIB.

Manajer Timnas Indonesia U-24, Endri Erawan, memastikan Ramadhan Sananta bakal memperkuat skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-24– di 16 besar Asian Games 2023. Menurut Endri Erawan, Ramadhan Sananta akan terbang ke Hangzhou, China pada Senin (25/9/2023) malam WIB.

Ramadhan Sananta

(Ramadhan Sananta akan perkuat Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023. (Foto: PSSI)

“Insya Allah (Ramadhan) Sananta menyusul ke Hangzhou malam ini (Senin, 25 September 2023),” kata Endri Erawan kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (25/9/2023).

Kehadiran Ramadhan Sananta membuat Timnas Indonesia U-24 memiliki pemain berposisi penyerang murni di Asian Games 2023. Sebelumnya saat mengarungi fase grup, Timnas Indonesia U-24 tanpa penyerang murni.

Hasilnya dari tiga pertandingan di fase grup, Timnas Indonesia U-24 hanya mencetak dua gol! Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kehadiran Ramadhan Sananta bakal membantu Timnas Indonesia U-24 lolos ke perempatfinal Asian Games 2023?

Jawabannya sangat berpeluang. Sebab, Ramadhan Sananta dikenal sebagai penyerang tajam yang jago berduel satu lawan satu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629803/preview-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-asa-garuda-nat.webp
Preview Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Asa Garuda!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement