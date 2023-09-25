Bagan 16 Besar Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Satu Jalur dengan Korea Selatan U-24!

BAGAN 16 besar sepakbola Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia U-24 sendiri diketahui satu jalur dengan Korea Selatan U-24.

Ya, seluruh tim yang lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023 sudah diketahui. Selain Timnas Indonesia U-24, ada juga Thailand, Hong Kong, Korea Selatan, Palestina, India, Uzbekistan, China, Kirgistan, Arab Saudi, Iran, Qatar, Myanmar, Bahrain, Korea Utara, dan Jepang.

Timnas Indonesia U-24 sendiri lolos ke 16 besar Asian Games 2023 jalur peringkat 3 terbaik. Di klasemen akhir tim peringkat 3 terbaik, Egy Maulana cs finis di posisi pertama dengan koleksi 3 poin dan selisih gol +1.

Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- memang mengakhiri perjalanannya di Grup F dengan menempati posisi ketiga. Dari 3 laga yang dilakoni, pasukan Indra Sjafri mengantongi 3 poin. Mereka hanya menang dari Kirgistan U-24 dengan skor 2-0.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-24 harus mendapat dua kekalahan. Garuda Muda kalah di tangan Taiwan U-23 dengan skor 0-1 dan juga Korea Utara U-24 dengan skor 0-1.

Lolos ke 16 besar Asian Games 2023, Timnas Indonesia U-24 berada satu jalur dengan tim-tim kuat. Salah satunya bahkan ada sang juara bertahan, yakni Korea Selatan.

Di fase gugur, perjalanan Timnas Indonesia U-24 akan diawali dengan melawan sang juara Grup C, yakni antara Uzbekistan U-24 atau Hong Kong U-24, di babak 16 besar. Pertemuan itu akan terjadi di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, pada Kamis 28 September 2023.

Jika berhasil menang di laga itu, Timnas Indonesia U-24 akan melawan pemenang laga yang mempertemukan India U-24 vs Arab Saudi U-24. India U-24 sendiri lolos ke 16 besar usai menjadi runner-up Grup A, sementara Arab Saudi U-24 jadi runner-up Grup B. Duel babak perempatfinal ini akan tersaji di Huanglong Sports Centre Stadium, Huangzhou pada 1 Oktober 2023.

Lalu, jika berhasil menang lagi di babak perempatfinal, Timnas Indonesia U-24 berpeluang bertemu lawan tangguh. Ada Korea Selatan U-24, Palestina U-24, Kirgistan U-24, hingga bahkan tuan rumah, China U-24, yang berpeluang dihadapi Timnas Indonesia U-24 jika lolos ke semifinal.