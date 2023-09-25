Alfeandra Dewangga Akui Timnas Indonesia U-24 Belum Tampil Maksimal, Siap Lawan Siapa Saja di 16 Besar Asian Games 2023

HANGZHOU - Bek Timnas Indonesia U-24, Alfeandra Dewangga, mengaku performa timnya kurang maksimal pada laga terakhir Grup F Asian Games 2023 kontra Timnas Korea Utara U-24. Namun, Garuda Muda dipastikan siap menghadapi siapa saja di babak 16 besar nanti.

Indonesia menelan kekalahan pada laga terakhir di Grup F saat menghadapi Korea Utara. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Universitas Zhejiang, Hangzhou, China, Minggu 24 September 2023 sore WIB, itu, berakhir dengan skor 0-1.

Dewangga mengatakan, secara hasil tentu saja itu tidak memuaskan. Ia berharap Timnas Indonesia U-24 dapat menjalani laga yang lebih baik di 16 besar nanti.

"Yang pasti secara hasil tidak bagus, secara permainan juga kami belum memuaskan. Untuk laga selanjutnya di 16 besar semoga bisa menjalani pertandingan dengan baik," ungkap Dewangga seusai laga, dikutip pada Senin (25/9/2023).

Meski menelan kekalahan dari Korea Utara pada laga terakhir ini, Timnas Indonesia U-24 tetap lolos ke babak selanjutnya. Garuda melewati fase grup dengan status tim peringkat tiga terbaik.

Di babak selanjutnya, Indonesia akan menghadapi juara Grup C yang masih diperebutkan antara Uzbekistan dengan Hong Kong. Dewangga menyatakan persiapan untuk laga itu akan sama seperti sebelumnya.