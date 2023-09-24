Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Peringkat 3 Terbaik Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Teratas, Timnas Vietnam U-24 Tersingkir!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:13 WIB
Timnas Indonesia U-24 menempati posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik sepakbola Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-24 menempati posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik sepakbola Asian Games 2023 (Foto: PSSI)
BERIKUT klasemen akhir peringkat tiga terbaik sepakbola Asian Games 2023. Timnas Indonesia U-24 menempati posisi teratas, sementara itu Timnas Vietnam U-24 tersingkir!

Timnas Indonesia U-24 lolos dari lubang jarum setelah kalah 0-1 dari Timnas Korea Utara U-24 pada laga terakhir Grup F Sepakbola Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) sore WIB. Hal itu tidak terlepas dari kemenangan Timnas Kirgistan U-24 atas Timnas Taiwan U-24 dengan skor 4-1.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24

Hasil itu membuat Taiwan finis sebagai juru kunci. Di sisi lain, Kirgistan naik ke posisi dua dan Indonesia mengakhiri fase grup di urutan tiga. Situasi ini cukup menguntungkan buat anak asuh Indra Sjafri.

Sebab, dengan demikian, Indonesia berada di posisi teratas klasemen peringkat tiga terbaik. Sesuai regulasi, jika di sebuah grup berisi empat tim, maka laga melawan peringkat keempat tidak dihitung. Itu berarti, Indonesia yang kalah melawan Taiwan tidak masuk hitungan.

Alhasil, Indonesia mendulang tiga poin dari kemenangan melawan Timnas Kirgistan U-24. Dengan demikian, Rizky Ridho dan kawan-kawan akhirnya menghuni posisi teratas di klasemen peringkat tiga terbaik sepakbola Asian Games 2023.

Sementara itu, nasib nahas harus diterima Timnas Vietnam U-24. The Young Golden Stars terjerembab di posisi terakhir peringkat tiga terbaik. Mereka tidak mendulang poin sama sekali dari dua laga yang masuk hitungan.

Halaman:
1 2
      
