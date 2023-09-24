Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat Ketiga Terbaik Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Dipastikan Lolos!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |17:25 WIB
Timnas Indonesia U-24 dipastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik (Foto: NOC Indonesia)
KLASEMEN sementara peringkat ketiga terbaik Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-24 dipastikan lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – berada dalam kesulitan setelah gagal menang atas Taiwan U-24 pada partai kedua. Mereka takluk dengan skor 0-1 dalam pertandingan hari Kamis (21/9/2023) lalu.

Timnas Indonesia U-24

Skuad asuhan Indra Sjafri perlu kemenangan di laga terakhir kontra Korea Utara U-24. Namun, kalah lagi dengan skor 0-1 dalam pertandingan yang berlangsung pada Minggu (24/9/2023) sore WIB.

Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia U-24 finis ketiga di Grup F Asian Games 2023. Sebab, Timnas Kirgistan U-24 unggul dalam catatan mencetak gol usai mengalahkan Taiwan U-24 dengan skor 4-1 pada pertandingan lain, di hari Minggu (24/9/2023) sore WIB ini.

Kini, Timnas Indonesia U-24 berada dalam klasemen sementara tim peringkat ketiga terbaik. Namun, skuad Garuda Muda bisa bernapas lega karena dipastikan lolos di atas Qatar U-24.

Ada empat tim yang lolos sebagai peringkat ketiga terbaik, dari total enam grup. Namun, hanya lima di antaranya yang terhitung karena Grup C hanya berisikan dua tim saja.

