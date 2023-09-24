Raihan Klasemen Cabor Sepak Bola Asian Games 2022: Timnas Indonesia U-24 di Urutan Kedua Grup F

Timnas Indonesia U-24 berjuang memperebutkan tiket ke 16 besar Asian Games 2023 (Foto: MNC Media)

PESTA Olahraga Asia kembali digelar. Perhelatan yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 ini baru terlaksana tahun ini.

Dari semua cabang olahraga, tentunya sepak bola jadi satu cabang yang paling dinanti. Terlebih Indonesia termasuk dalam Grup F bersama Kyrgyztan, Taiwan, dan Korea Utara.

Timnas Indonesia U-24 juga sudah bertanding dua kali, melawan Kyrgyztan, dan Taiwan. Dari melawan Kyrgyztan, skuad Garuda Muda berhasil raih kemenangan dengan skor 2-0.

Sedangkan saat melawan Taiwan, Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-1. Total dari keseluruhan jadwal ada 4 pertandingan yang sudah dimainkan.

Penasaran dengan Jadwal pertandingan Grup F Asian Games 2022 dan klasemen sementara? Yuk, simak jawabannya berikut ini.

Raihan Klasemen Cabor Sepak Bola Asian Games 2022

Grup F Asian Games 2022

Selasa, 19 September 2023

15.00 WIB: Korea Utara Vs Chinese Taipei (2-0)

18.30 WIB: Timnas Indonesia U-24 Vs Kirgistan (2-0)

Kamis, 21 September 2023

15.00 WIB: Chinese Taipei vs Timnas Indonesia U-24 (1-0)

18.30 WIB: Kirgistan Vs Korea Utara (0-1)

Minggu, 24 September 2023

15.00 WIB: Kirgistan Vs Chinese Taipei

15.00 WIB: Korea Utara Vs Timnas Indonesia U-24