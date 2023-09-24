Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023: Garuda Muda Kekuatan Penuh

Para pemain Timnas Indonesia U-24 dalam kondisi fit jelang laga kontra Korea Utara U-24 (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir Grup F Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24 dipastikan turun dengan kekuatan penuh. Sebab, laga kontra Korea Utara U-24 sekaligus menjadi laga hidup-mati bagi Timnas Indonesia U-24 di fase grup.

Untuk itu, Indra Sjafri dipastikan bakal menurunkan skuad terbaik di laga kontra Korea Utara U-24 nanti. Ernando Ari kemungkinan besar akan kembali mengisi tugas sebagai penjaga gawang setelah sebelumnya Indra Sjafri menunjuk Adi Satryo di laga kontra Taiwan U-24.

Dengan formasi 4-3-3, empat bek sejajar di belakang ada Haykal Alhafiz di bek kiri dan Robby Darwis di bek kanan. Sementara dua center bek akan diisi Rizky Ridho dan Andy Setyo.

Alfeandra Dewangga bisa menjadi pilihan Indra Sjafri sebagai gelandang bertahan. Ditambah Syahrian Abimanyu dan Muhammad Taufany untuk berduet di lini tengah.

Kemudian di depan, ada tiga nama yang bisa menjadi opsi pelatih di laga kontra Korea Utara U-24 nanti. Mereka adalah Ramai Rumakiek, Titan Agung, Egy Maulana Vikri.