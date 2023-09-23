3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-24 jika Lolos 16 Besar Asian Games 2023, Nomor 1 Peraih Emas Edisi 1994!

SEBANYAK 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-24 jika lolos 16 besar Asian Games 2023 akan dibahas Okezone. Timnas Indonesia U-24 masih berpeluang lolos ke 16 besar, meski kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F Asian Games 2023.

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U-24 turun ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup F dengan koleksi 3 poin dan selisih gol+1. Skuad Garuda Muda masih bisa lolos jika menang di laga terakhir Grup F Asian Games 2023 saat melawan Korea Utara U-24 pada Minggu 24 September 2023.

Sebagai informasi, setiap juara grup (6 tim) dan runner-up grup (6 tim), serta empat tim peringkat ketiga terbaik berhak lolos ke 16 besar. Sebab demikian, Timnas Indonesia U-24 masih berpeluang lolos ke 16 besar lewat cara juara grup, runner up, atau peringkat ketiga terbaik.

Jika lolos ke 16 besar Asian Games 2023, lantas siapa calon lawan Timnas Indonesia U-24 di babak berikutnya? Perlu diketahui, sesuai bagan Asian Games 2023, nantinya juara Grup F akan bertemu dengan runner-up Grup E, begitu pun sebaliknya.

Sedangkan peringkat ketiga terbaik dari Grup F, mereka akan bertemu juara Grup C. Lantas, siapa sajakah negara calon lawan Timnas Indonesia U-24 jika lolos ke 16 besar Asian Games 2023?

Berikut 3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-24 jika Lolos 16 Besar Asian Games 2023:

3. Thailand/Kuwait/Bahrain (jika Timnas Indonesia U-24 Juara Grup F)





Thailand U-24 (1 poin), Bahrain U-24 (2 poin), dan Kuwait U-24 (1 poin) masih memiliki peluang untuk menjadi runner-up Grup E karena masing-masing masih punya satu laga sisa. Jika salah satu dari mereka jadi runner up Grup E, mereka bakal jadi lawan Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar.

Dengan catatan, Timnas Indonesia U-24 harus keluar sebagai juara Grup F. Ketiga negara di atas kertas tidak terlalu kuat ketimbang Korea Selatan U-24 yang saat ini menempati peringkat pertama Grup E dengan koleksi 6 poin.