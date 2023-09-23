Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Korban Pembantaian, Timnas Vietnam U-24 dan Timnas Thailand U-24 Gagal Lolos 16 Besar Asian Games 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |10:23 WIB
Jadi Korban Pembantaian, Timnas Vietnam U-24 dan Timnas Thailand U-24 Gagal Lolos 16 Besar Asian Games 2023?
Timnas Thailand U-24 kala berlaga di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

JADI korban pembantaian, Timnas Vietnam U-24 dan Timnas Thailand U-24 gagal lolos 16 besar Asian Games 2023? Bagi yang belum tahu, Timnas Vietnam U-24 dan Timnas Thailand U-24 kompak mengalami kekalahan telak di matchday kedua fase grup Asian Games 2023.

Timnas Vietnam U-24 dibantai Timnas Iran U-24 dengan skor 0-4 pada matchday kedua Grup B sepakbola putra Asian Games 2023. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Linping Sports Centre, Hangzhou, China, Kamis 21 September 2023 malam WIB.

Timnas Vietnam U-24

Kekalahan itu membuat Timnas Vietnam U-24 turun ke posisi tiga Grup C dengan koleksi 3 poin dan selisih gol -2. Sementara itu, puncak klasemen ditempati Iran U-24 dengan 4 poin (selisih gol+4), diikuti Arab Saudi U-24 dengan 4 poin (selisih gol+3).

Pembantaian juga dialami oleh Timnas Thailand U-24. Tim berjuluk Gajah Perang Muda itu dihajar Korea Selatan U-24 dengan skor 0-4. Kekalahan ini membuat Timnas Thailand U-24 turun ke posisi tiga Grup E dengan 1 poin dan selisih gol-4.

Sementara itu, Korea Selatan U-24 kukuh di puncak klasemen Grup E dengan koleksi 6 poin dan selisih gol+13. Sedangkan Bahrain U-24, mereka menempati posisi kedua dengan 2 poin dan selisih gol 0.

Setelah jadi korban pembantaian, apakah Timnas Vietnam U-24 dan Timnas Thailand U-24 gagal lolos 16 besar Asian Games 2023? Sebagai informasi, hanya juara grup (6 tim), runner-grup (6 tim), dan peringkat tiga terbaik (4 tim) yang berhak lolos ke 16 besar Asian Games 2023.

Halaman:
1 2
      
