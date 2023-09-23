Curi Perhatian, Al Nassr Pamer Video Cristiano Ronaldo Pakai Sorban dan Jubah Arab

Cristiano Ronaldo tampil dalam balutan baju khas Timur Tengah. (Foto: Al Nassr)

SOSOK Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian. Kali ini, dia jadi sorotan usai klubnya, Al Nassr, mengunggah videonya kala memakai sorban dan jubah Arab.

Video itu ditampilkan Al Nassr di akun Twitter/X resminya untuk memperingati Hari Nasional Arab Saudi. Dalam video itu, apara pemain Al Nassr, termasuk Cristiano Ronaldo, tampil dalam balutan pakaian khas Timur Tengah.

Ronaldo terlihat mengenakan sorban berkelir putih dan merah. Tak hanya itu, pemain berjuluk CR7 itu juga memakai baju gamis putih serta dilengkapi jubah Arab berwarna hitam dan emas. Makin gagah, Ronaldo tampil dalam video itu sembari memegang pedang.

Selain Ronaldo, bintang lain Al Nassr, yakni Sadio Mane, juga mengenakan pakaian senada. Dia juga memegang pedang yang sama seperti Ronaldo.

“Bersama-sama untuk satu bendera Arab Saudi. Kami Bermimpi, dan Mencapainya,” tulis Al Nassr dalam unggahan tersebut.

Sontak, video itu langsung mencuri perhatian besar pencinta sepakbola dunia. Banyak yang terpukau dengan penampilan Ronaldo dalam balutan pakaian khas Timur Tengah itu.

“Luar biasa,” tulis @nas**

“Ronaldo terlihat sangat tampan dengan pakaian itu,” tulis akun @1stus**