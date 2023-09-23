Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Ketujuh: Cristiano Ronaldo Belum Tersaingi!

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan ketujuh akan diulas Okezone. Sang megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, belum tersaingi sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan total 9 gol hingga pekan ketujuh Liga Arab Saudi 2023-2024.

Tambahan dua gol didapat CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- usai bawa Al Nassr menang atas Al Ahli 4-3 pada pekan ketujuh Liga Arab Saudi 2023-2024. Laga tersebut digelar di King Saud University Stadium, Riyadh, Sabtu (23/9/2023) dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan Faris Najd -julukan Al Nassr- masing-masing dicetak via brace Cristiano Ronaldo (4', 52') dan dwigol Talisca (17', 45+6'). Sedangkan gol balasan Al Ahli, ini diperoleh lewat aksi Franck Kessie (30'), Riyad Mahrez 50' (P), dan F Al-Buraikan (87').

Kemenangan atas Al Ahli membuat Al Nassr naik ke posisi lima klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 15 poin. Sedangkan Al Ahli, mereka ada di bawah Faris Najd dan hanya kalah selisih gol.

Bagi Al Nassr, ini menjadi kemenangan kelima secara beruntun dalam tujuh laga awalnya. Mereka tertinggal tiga poin dari sang pemuncak klasemen sementara, Al Ittihad, yang juga menang 2-1 atas Al Fateh.

Sementara itu, Al Hilal yang diperkuat Neymar Jr dan kolega berada di posisi kedua dengan 17 poin usai tidak mampu ditahan Damac 1-1. Mereka dibayang-bayangi Al Taawoun yang menempati posisi ketiga dengan koleksi 16 poin.