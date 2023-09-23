Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Ketujuh: Cristiano Ronaldo Belum Tersaingi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |07:45 WIB
Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Ketujuh: Cristiano Ronaldo Belum Tersaingi!
Cristiano Ronaldo di laga Al Nassr vs Al Ahli. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan ketujuh akan diulas Okezone. Sang megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, belum tersaingi sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan total 9 gol hingga pekan ketujuh Liga Arab Saudi 2023-2024.

Tambahan dua gol didapat CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- usai bawa Al Nassr menang atas Al Ahli 4-3 pada pekan ketujuh Liga Arab Saudi 2023-2024. Laga tersebut digelar di King Saud University Stadium, Riyadh, Sabtu (23/9/2023) dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo

Gol-gol kemenangan Faris Najd -julukan Al Nassr- masing-masing dicetak via brace Cristiano Ronaldo (4', 52') dan dwigol Talisca (17', 45+6'). Sedangkan gol balasan Al Ahli, ini diperoleh lewat aksi Franck Kessie (30'), Riyad Mahrez 50' (P), dan F Al-Buraikan (87').

Kemenangan atas Al Ahli membuat Al Nassr naik ke posisi lima klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 15 poin. Sedangkan Al Ahli, mereka ada di bawah Faris Najd dan hanya kalah selisih gol.

Bagi Al Nassr, ini menjadi kemenangan kelima secara beruntun dalam tujuh laga awalnya. Mereka tertinggal tiga poin dari sang pemuncak klasemen sementara, Al Ittihad, yang juga menang 2-1 atas Al Fateh.

Sementara itu, Al Hilal yang diperkuat Neymar Jr dan kolega berada di posisi kedua dengan 17 poin usai tidak mampu ditahan Damac 1-1. Mereka dibayang-bayangi Al Taawoun yang menempati posisi ketiga dengan koleksi 16 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663419/timnas-futsal-indonesia-lapar-prestasi-ingin-berjaya-di-piala-asia-futsal-2026-gjw.webp
Timnas Futsal Indonesia Lapar Prestasi, Ingin Berjaya di Piala Asia Futsal 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie.jpg
Jadwal Malaysia Open 2026 Hari Ini: 8 Wakil Indonesia Beraksi, Jonatan Christie Vs Wakil Taiwan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement