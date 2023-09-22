Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Dikalahkan Taiwan U-24, Indra Sjafri Ogah Beri Komentar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:32 WIB
Timnas Indonesia U-24 Dikalahkan Taiwan U-24, Indra Sjafri Ogah Beri Komentar
Indra Sjafri ogah komentari kemenangan Timnas Taiwan U-24 atas Timnas Indonesia U-24 (Foto: PSSI)
A
A
A


TIMNAS Indonesia U-24 dikalahkan, Indra Sjafri ogah komentari Timnas Taiwan U-24. Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, hanya bisa memberikan selamat kepada tim lawan.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – menderita kekalahan mengejutkan dari Taiwan U-24 di partai kedua Grup F Asian Games 2023. Laga yang dimainkan di Zheijang University Stadium, Kamis (21/9/2023) sore WIB itu berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Taiwan U-24 berkat gol Chin Wen-yen pada menit ke-47.

Timnas Indonesia U-24

Seusai laga, Indra Sjafri mengaku sebenarnya enggan memberikan komentar mengenai Taiwan U-24. Namun, pelatih asal Sumatera Barat itu memberikan selamat atas kemenangan yang diraih tim besutan Chen Jiunn Ming.

“Saya sebenarnya enggak mau mengomentari tim China Taipei (Taiwan),” kata Indra Sjafri dalam jumpa pers usai laga, Kamis (21/9/2023).

“Tapi selamat untuk China Taipei yang telah memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Itu saja,” sambungnya.

Indra Sjafri pun mengaku begitu kecewa dengan kekalahan yang diderita oleh Timnas Indonesia U-24. Sebab, dia sangat percaya diri bahwa tim asuhannya itu punya kemampuan untuk mengalahkan Taiwan U-24.

Halaman:
1 2
      
