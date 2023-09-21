Timnas Indonesia U-24, Vietnam U-24, Thailand U-24 hingga Myanmar U-24 Kompak Kalah: Siapa yang Gagal Lolos ke 16 Besar?

TIMNAS Indonesia U-24, Vietnam U-24, Thailand U-24 hingga Myanmar U-24 kompak kalah di matchday kedua cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023. Sekarang pertanyaan muncul, adakah dari empat negara ini yang gagal lolos ke 16 besar Asian Games 2023?

Kamis, (21/9/2023) menjadi hari yang memilukan bagi wakil ASEAN di cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023. Bagaimana tidak, mereka kompak mengalami kekalahan!

(Timnas Indonesia U-24 kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

Tim pertama yang menderita hasil negatif adalah Timnas Indonesia U-24. Bersua Timnas Taiwan U-24, Timnas Indonesia U-24 di atas kertas bakal memenangkan pertandingan.

Sayangnya ketika pertandingan berlangsung, dominasi yang ditunjukkan gagal membuahkan hasil. Timnas Indonesia U-24 justru kalah 0-1 lewat gol Timnas Taiwan U-24 yang diciptakan pada menit 47!

Sementara itu, Timnas Thailand U-24 dihajar Korea Selatan U-24 dengan skor 0-4, Vietnam U-24 dihajar Iran U-24 (0-4), dan Myanmar dipermalukan tuan rumah China U-24 (0-4). Akibat hasil ini, mereka pun mengalami penurunan posisi di klasemen sementara.

Myanmar U-24 turun ke posisi tiga Grup A dengan koleksi tiga poin dan selisih gol -3. mereka terpaut tiga angka dari China U-24 di puncak klasemen. Kemudian Vietnam U-24, turun ke posisi tiga Grup C dengan koleksi tiga poin dan selisih gol -2.

Lanjut Thailand U-24 turun ke posisi tiga Grup E dengan satu poin dan selisih gol-4. Terakhir ada Timnas Indonesia U-24 yang menempati posisi dua Grup F dengan tiga angka dan selisih gol +1.