Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023 Setelah Kalah dari Taiwan U-24

HITUNG-hitungan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 setelah kalah dari Taiwan U-24 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Garuda Muda baru saja kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023.

Bermain di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pasukan Indra Sjafri itu secara mengejutkan kalah. Padahal andai saja menang di laga tersebut, Timnas Indonesia U-24 bisa langsung lolos ke 16 besar asalkan di laga lainnya Korea Utara U-24 tidak kalah dari Kirgistan U-24.

Akan tetapi, kenyataannya Timnas Indonesia U-24 gagal memetik kemenangan. Malahan mereka tumbang 0-1 dari Taiwan U-24 yang bermain bertahan di laga tersebut.

Kondisi itu membuat Timnas Indonesia U-24 saat ini turun ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup F meski laga Korea Utara U-24 vs Kirgistan U-24 belum bermain. Korea Utara U-24 baru melawan Kirgistan pada malam nanti, pukul 18.30 WIB.

Sebab meski sama-sama memiliki tiga poin dengan Korea Utara, Timnas Indonesia U-24 kalah dalam hal selisih gol. Korea Utara U-24 memiliki selisih +2, sedangkan Garuda Muda memiliki selisih +1.

Karena selisih gol itu juga yang membuat Timnas Indonesia U-24 berada di atas Taiwan U-24 yang sudah mengoleksi tiga poin juga, karena Taiwan U-24 selisih golnya -1.