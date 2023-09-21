Pertarungan Sengit di Stadion Lach Tray: Hai Phong FC vs PSM Makassar dalam AFC Cup 2023-2024, Hari ini, LIVE di iNews

PERTEMPURAN sengit di kancah sepakbola Asia kembali memanas. Hari ini, Kamis (21/9/2023), Stadion San van dong Lach Tray, Vietnam akan menjadi saksi ketegangan laga seru dalam ajang AFC Cup 2023 2024. Hai Phong FC bersiap-siap untuk menghadapi tantangan hebat dari wakil Indonesia, PSM Makassar.

Ya, PSM Makassar akan bertandang ke Vietnam dengan rasa percaya diri yang tinggi. Sebab, Juku Eja tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir.

Termasuk saat menang 4-0 saat melawan Yangon United pada babak play-off Piala AFC. Lini belakang PSM menemukan performa terbaiknya lagi, hanya kebobolan sekali dari 4 laga yang telah dilakoni.

Namun, PSM masih dalam ancaman bertanding tidak dengan formasi terbaik. Wiljan Pluim belum pasti bermain dan Ananda Raehan dipastikan absen.

Sementara itu, tuan rumah Hai Phong sedang dalam kondisi yang tidak baik. Liga Vietnam sudah berakhir dan laga terakhir yang dimainkan Hai Phong digelar pada 27 Agustus lalu.

Jadi, mereka tidak dalam iklim kompetisi dan bermain seperti biasa. Hai Phong selalu kalah dalam dua laga terakhir.