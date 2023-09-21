Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Mongolia U-24 di Asian Games 2023: Green Falcons Muda Menang Telak 3-0

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |17:08 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Mongolia U-24 di Asian Games 2023: Green Falcons Muda Menang Telak 3-0
Timnas Arab Saudi U-24 menang telak 3-0 atas Timnas Mongolia U-24 (Foto: Instagram/@akh345_)
HASIL Timnas Arab Saudi U-24 vs Timnas Mongolia U-24 di laga kedua Grup B Asian Games 2023 sudah diketahui. Bermain di Linping Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, pada Kamis (21/9/2023) pukul 15.00 WIB, Green Falcons –julukan Timnas Arab Saudi U-24- menang telak dengan skor 3-0.

Gol-gol kemenangan Timnas Arab Saudi U-24 dicetak oleh Asiri Haitham (18’), Mohammed Maran (49’ pen), dan Naif Masoud (74’). Kemenangan ini membuat Arab Saudi U-24 mengumpulkan 4 poin dan menjaga asa lolos ke babak 16 besar.

Timnas Arab Saudi

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak babak pertama dimulai, baik Timnas Arab Saudi U-24 maupun Timnas Mongolia U-24 belum terlalu agresif dan masih meraba-raba permainan. Kendati begitu, kedua tim perlahan mencoba mengembangkan permainannya dari kaki ke kaki.

Hingga menit ke-10, Timnas Arab Saudi U-24 tampil lebih mendominasi. Asiri Haitham dan kolega pun mendapatkan sejumlah peluang. Sayangnya, pasukan Green Falcon itu belum bisa memaksimalkan peluang mereka menjadi gol pembuka.

Gol yang ditunggu-tunggu para pemain Timnas Arab Saudi U-24 itu baru tercipta di menit ke-18. Adalah Asiri Haitham yang sukses merobek jala gawang Mongolia U-24. Papan skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Green Falcon Muda.

Meski sudah unggul, Timnas Arab Saudi U-24 tidak menurunkan tempo permainan. Mereka nampaknya belum puas dengan satu gol. Akan tetapi, upaya Mohammed Maran dkk untuk menggandakan keunggulan timnya selalu kandas. Skor 1-0 untuk Arab Saudi U-24 pun bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Timnas Arab Saudi U-24 menaikkan intensitas serangannya. Alhasil, Mohammed Maran sukses mencetak gol di menit ke-49 lewat eksekusi tendangan penalti. Kedudukan berubah menjadi 2-0 untuk Green Falcon Muda.

Setelah unggul 2-0, Timnas Arab Saudi U-24 ogah mengendurkan serangannya hingga membuat Mongolia kesulitan mengembangkan permainannya. Sejumlah peluang berbahaya didapatkan Mohammed Maran cs meski belum berbuah gol.

