Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asian Games 2023: Indra Sjafri Minta Timnas Indonesia U-24 Tak Anggap Remeh Taiwan U-24

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:03 WIB
Asian Games 2023: Indra Sjafri Minta Timnas Indonesia U-24 Tak Anggap Remeh Taiwan U-24
Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri (Foto: PSSI)
A
A
A

HANGZHOU – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri mengingatkan para pemainnya agar tidak menganggap remeh Taiwan U-24. Pelatih asal Sumatera Barat itu menginginkan Timnas Indonesia U-24 tampil lebih baik dari sebelumnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 akan berhadapan dengan Taiwan U-24 di laga kedua fase grup cabang olahraga (cabor) sepak bola Asian Games 2023. Pertandingan itu akan digelar di Zhejiang Zhejiang Normal University, Hangzhou, China pada Kamis (21/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Pertandingan nanti bisa menjadi penentu Timnas Indonesia U-24 lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, jika menang, Skuad Garuda yang saat ini memuncaki klasemen Grup F akan memiliki enam poin guna membuka jalan lebar menuju babak 16 besar.

Indra mengatakan sudah memantau lawan dalam pertandingan sebelumnya. Berdasarkan penilaian itu, Indra menyatakan Egy Maulana Vikri dan kolega sudah siap untuk menghadapi Tim Negeri Formosa -julukan Taiwan U-24.

“Melawan Chinese Taipei (Taiwan), kita bersyukur sudah melihat pertandingan mereka saat melawan Korea Utara kemarin, tentu kami siap untuk menghadapi pertandingan kedua ini,” tutur Indra dinukil dari laman resmi PSSI, Kamis (21/9/2023).

Walau demikian, Indra tidak menginginkan Timnas Indonesia U-24 besar kepala. Pelatih berusia 60 tahun itu meminta Timnas Indonesia U-24 untuk tampil lebih berkualitas ketimbang pertandingan sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/50/1662767/oleksandr-usyk-bidik-duel-lawan-deontay-wilder-tci.webp
Oleksandr Usyk Bidik Duel Lawan Deontay Wilder
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/gelandang_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Beckham Putra Tantang Rekor Kandang Persik, Persib Incar Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement