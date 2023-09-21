Asian Games 2023: Indra Sjafri Minta Timnas Indonesia U-24 Tak Anggap Remeh Taiwan U-24

HANGZHOU – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri mengingatkan para pemainnya agar tidak menganggap remeh Taiwan U-24. Pelatih asal Sumatera Barat itu menginginkan Timnas Indonesia U-24 tampil lebih baik dari sebelumnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 akan berhadapan dengan Taiwan U-24 di laga kedua fase grup cabang olahraga (cabor) sepak bola Asian Games 2023. Pertandingan itu akan digelar di Zhejiang Zhejiang Normal University, Hangzhou, China pada Kamis (21/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Pertandingan nanti bisa menjadi penentu Timnas Indonesia U-24 lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya, jika menang, Skuad Garuda yang saat ini memuncaki klasemen Grup F akan memiliki enam poin guna membuka jalan lebar menuju babak 16 besar.

Indra mengatakan sudah memantau lawan dalam pertandingan sebelumnya. Berdasarkan penilaian itu, Indra menyatakan Egy Maulana Vikri dan kolega sudah siap untuk menghadapi Tim Negeri Formosa -julukan Taiwan U-24.

“Melawan Chinese Taipei (Taiwan), kita bersyukur sudah melihat pertandingan mereka saat melawan Korea Utara kemarin, tentu kami siap untuk menghadapi pertandingan kedua ini,” tutur Indra dinukil dari laman resmi PSSI, Kamis (21/9/2023).

Walau demikian, Indra tidak menginginkan Timnas Indonesia U-24 besar kepala. Pelatih berusia 60 tahun itu meminta Timnas Indonesia U-24 untuk tampil lebih berkualitas ketimbang pertandingan sebelumnya.