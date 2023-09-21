Bali United Bungkam Stallion Laguna FC 5-2 di AFC Cup 2023-2024, Stefano Cugurra Ungkap Kunci Perbaikan Serdadu Tridatu

BINAN – Pelatih Bali United, Stefano Cugura, blak-blakan membeberkan kunci sukses timnya kala membungkam Stallion Laguna FC di laga perdana AFC Cup 2023-2024. Dia menyebut evaluasi perbaikan dilakukan Bali United sebelum menghadapi laga itu.

Teco -sapaan akrab Cugurra- membeberkan sejumlah perbaikan memang dilakukan di kubu Bali United. Salah satunya adalah memperbaiki permasalahan finishing mereka.

Selain itu, Bali United juga bermain lebih lepas kala melawan Stallion Laguna FC. Bali United tampil lebih terbuka saat bertandang ke Filipina.

Teco pun menilai pertandingan yang mereka lakoni berjalan menarik. Mereka juga semangat berkat kehadiran suporter di sana.

"Saya pikir jalannya pertandingan berlangsung baik dan menarik,” ujar Teco, dikutip dari laman resmi Bali United, Kamis (21/9/2023).