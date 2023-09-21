Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kelakar Pelatih PSM Makassar Usai Tempuh Perjalanan Panjang ke Vietnam untuk AFC Cup 2023-2024: Akankah John Rambo Bantu Kita?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |02:38 WIB
Kelakar Pelatih PSM Makassar Usai Tempuh Perjalanan Panjang ke Vietnam untuk AFC Cup 2023-2024: Akankah John Rambo Bantu Kita?
Bernardo Tavares kala menangani PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

HAIPHONG PSM Makassar harus menempuh perjalanan panjang ke Vietnam untuk melawan Hai Phong di AFC Cup 2023-2024. Mendapati hal ini, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, pun memberi reaksi tak terduga.

Tavares pun berkelakar mengharapkan timnya mendapat bantuan dari karakter fiksi yang begitu kuat, yakni John Rambo. Pasalnya kini, PSM Makassar sudah terkuras secara fisik untuk menghadapi laga tersebut.

Bernardo Tavares

Sebagaimana diketahui, Rambo merupakan salah satu tokoh dalam film laga. Dia dikenal sebagai sosok tentara yang mumpuni dan mampu melawan banyak musuh hanya dengan seorang diri.

Tavares pun memberikan pengibaratan tersebut jelang menatap laga perdananya. PSM tampaknya dalam kondisi yang tak begitu diuntungkan.

Halaman:
1 2
      
