HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Like Foto Artis Cantik Ini, Bikin Netizen Indonesia Patah Hati

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:02 WIB
Rafael Struick Like Foto Artis Cantik Ini, Bikin Netizen Indonesia Patah Hati
Devina Karamoy, artis cantik yang fotonya di-like Rafael Struick (Foto: Instagram/davinaakaramoy)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Rafael Struick, terpantau me-like foto artis cantik bernama Davina Karamoy. Atas kejadian tersebut, pemain sayap kelahiran Belanda itu pun sontak membuat netizen Indonesia patah hati karena tak rela melihat idolanya menyukai foto perempuan cantik tersebut.

Dalam penelusuran Okezone pada Rabu, 20 September 2023, akun Intagram pribadi Rafael Struick yakni @rafaelstruick memang terpantau menyukai salah satu foto Davina Karamoy di Intagramnya, @davinaakaramoy. Foto tersebut diunggah Davina Karamoy sekitar Juni 2023 lalu.

Rafael Struick

"My favorite type of men is ramen," tulis caption foto unggahan Davina Karamoy di Instagramnya, @davinaakaramoy, dikutip 20 September 2023.

Menariknya, kelakuan Rafael Struick yang menyukai foto Davina Karamoy itu baru-baru ini disebarkan oleh netizen dengan pemilik akun TikTok @aelduatujuh. Alhasil, banyak dari mereka yang patah hati setelah mengetahui kelakuan pemain milik ADO Den Haag tersebut.

“Udhh sakit banget padahal cuma gini,” tulis komentar @ptrimltda.

“Apeni hehhh ga bgt sm bule aja biar ga terlalu sakit aell,” balas @ohhyyyymm.

“Saingannya Davina guemah spatu cuma serpihan bubuk renginang,” timpal @nuna.

“Rafaa bkin potekk aj dhh,” sahut @xss.

Di sisi lain, sebagian netizen lainnya ada yang berpikir positif bahwa Rafael Struick menyukai foto artis cantik Indonesia itu karena fotonya tiva-tiva muncul di beranda Intagram. Selain itu, ada yang ikhlas memaklumi sang pemain 20 tahun tersebut.

