HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Asian Games 2023 Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24, Live di RCTI!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:18 WIB
Jadwal Siaran Langsung Asian Games 2023 Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Taiwan U-24 di laga berikutnya Grup F Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Asian Games 2023 Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 akan dibahas di sini. Laga tersebut akan disiarkan di RCTI pada mulai pukul 15.00, Kamis (21/9/2023) esok.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – telah mengawali Asian Games 2023 dengan apik. Pasukan asuhan Indra Sjafri tersebut sukses mengalahkan Kirgistan U-24 dengan skor 2-0 pada Selasa (19/9/2023) malam WIB kemarin.

Timnas Indonesia U-24

Timnas Indonesia U-24 mengawali permainan dengan kesulitan karena pertahanan tangguh dari Kirgistan U-24. Laga pada babak pertama pun berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Namun, Timnas Indonesia U-24 sukses memecah kebuntuan melalui Ramai Rumakiek pada menit ke-58. Garuda Muda kemudian sukses menggandakan skor melalui pemain pengganti, Hugo Samir, pada masa injury time.

Kemenangan ini membantu Timnas Indonesia U-24 memuncaki klasemen sementara Grup F Asian Games 2023 bersama Korea Utara U-24. Kedua tim pada saat ini sama-sama memiliki catatan dua gol berbanding nol.

Ya, Timnas Korea Utara U-24 juga mengawali Asian Games 2023 dengan kemenangan 2-0 atas Taiwan U-24 pada Kamis (19/9/2023) sore WIB. Kini, dengan satu kemenangan lagi, Garuda Muda bisa mengamankan jalan ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
