HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Syarat Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Kelar Laga Lawan Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:11 WIB
Syarat Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Kelar Laga Lawan Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023
Timnas Indonesia U-24 hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)




SYARAT Timnas Indonesia U-24 lolos 16 besar Asian Games 2023 kelar laga lawan Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas Okezone. Sebab, peluang skuad Merah Putih sangat besar.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 baru saja mengalahkan Timnas Kirgistan U-24 pada laga pertama Grup F Asian Games 2023. Bermain di Zhejiang Normal University East Stadium, China, Selasa 19 September 2023 malam WIB, Garuda Muda menang 2-0.

Timnas Indonesia U-24

Kedua kesebelasan bermain 0-0 di babak pertama. Namun, Indonesia kemudian mencetak dua gol di babak kedua lewat Ramai Rumakiek (58') dan Hugo Samir (90+2').

Kemenangan itu membuat Indonesia bertengger di posisi teratas klasemen Grup F Asian Games 2023 dengan nilai tiga. Anak asuh Indra Sjafri berbagi tempat dengan Timnas Korea Utara U-24 yang juga menang 2-0 atas Taiwan di laga lain.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, syarat Timnas Indonesia U-24 lolos adalah paling tidak meraih kemenangan dengan skor tipis saja atas Taiwan. Tambahan tiga angka akan memastikan Ernando Ari dan kawan-kawan finis sejelek-jeleknya sebagai runner-up grup.

Dengan modal enam poin pula, Indonesia tak akan terkejar oleh Taiwan maupun Kirgistan. Sebaliknya, hasil seri atau satu poin justru amat rawan bagi Tim Merah Putih.

