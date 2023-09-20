Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Stallion Laguna vs Bali United di AFC Cup 2023-2024 Sore Ini, Live di iNews!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:18 WIB
Jadwal Siaran Langsung Stallion Laguna vs Bali United di AFC Cup 2023-2024 Sore Ini, Live di iNews!
Bali United akan hadapi Stallion Laguna di AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Stallion Laguna vs Bali United di AFC Cup 2023-2024 sore ini akan diulas Okezone. Matchday pertama babak fase Grup G AFC Cup 2023-2024 tersebut bakal digelar di Binan Football Stadium, Binan, Filipina, pada Rabu 20 September pukul 15.00 WIB dan disiarkan secara live di iNews!

Serdadu Tridatu –julukan Bali United- bertandang ke markas Stallion Laguna dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Pasalnya, performa tim asuhan Stefano Cugurra itu tengah jeblok karena mengalami kekalahan dalam beberapa laga terakhir.

Tercatat, dari 5 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Bali United hanya bisa meraih satu kali kemenangan dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Salah satunya, Bali United dibantai Lee Man dengan skor telak 1-5 di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024.

Kekalahan lainnya didapat Serdadu Trudatu di Liga 1 2023-2024. Di antaranya, kalah 1-3 dari Perios Solo sebelum alami kekalahan beruntun dalam dua laga terakhir dari PSIS Semarang dan RANS Nusantara dengan skor identik 1-2.

Bali United

Sebab demikian, tekanan besar mengiringi perjuangan Bali United asuhan Stefano 'Teco' Cugurra di AFC Cup 2023-2024. Kendati begitu, Bali United tentu berharap dapat bermain bagus dan bisa membawa pulang poin dari laga tandang kali ini.

“Kami respek dengan mereka (Stallion Laguna FC) di kompetisi kali ini karena mereka juga tim yang sukses di liga domestik. Kami tahu besok (hari ini) akan menjalani pertandingan yang berat,” ungkap Teco, mengutip dari laman resmi klub.

Halaman:
1 2
      
