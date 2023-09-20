Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Duel Bayern Munich vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024 Versi Superkomputer: Die Roten Berpeluang Besar Bungkam Setan Merah!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:24 WIB
Prediksi Duel Bayern Munich vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024 Versi Superkomputer: Die Roten Berpeluang Besar Bungkam Setan Merah!
Duel Bayern Munich vs Manchester United akan tersaji dini hari nanti. (Foto: Instagram/@harrykane)
PREDIKSI duel Bayern Munich vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024 versi supercomputer terungkap. Die Roten -julukan Bayern Munich- pun diprediksi punya peluang besar menang atas Setan Merah -julukan Man United.

Potensi kemenangan Die Roten berdasarkan diprediksi supercomputer bahkan mencapai hampir 60 persen. Secara detail, superkomputer menganalisis Bayern Munich punya peluang menang sebesar 59 persen menurut data Opta Analyst.

Sementara itu, Man United hanya punya peluang kemenangan sekira 20,4 persen saja. Ini lantas menjadi motivasi bagi Harry Kane dan kolega.

Apalagi, laga Bayern Munich vs Manchester United akan digelar di markas Die Roten, yakni Allianz Arena. Laga itu akan berlangsung pada Kamis 21 September 2023 pukul 02.00 WIB.

"Superkomputer Opta memperkirakan bahwa Bayern Munich kemungkinan besar akan menjadi pemenang pertandingan ini (59,0%)," bunyi laporan Opta Analyst, Rabu (20/9/2023).

1 2
      
