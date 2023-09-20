Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Bayern Munich vs Manchester United, Harry Kane dan Thomas Tuchel Sepakat Tak Anggap Remeh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:53 WIB
Jelang Bayern Munich vs Manchester United, Harry Kane dan Thomas Tuchel Sepakat Tak Anggap Remeh
Harry Kane tak mau Bayern Munich anggap remeh Manchester United (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG Bayern Munich vs Manchester United, Harry Kane dan Thomas Tuchel sepakat tak anggap remeh. The Red Devils – julukan Manchester United – berada dalam tren buruk jelang laga perdana Liga Champions 2023-2024, namun tetap merupakan lawan yang berbahaya.

Bayern Munich mengawali kiprahnya di Liga Champions 2023-2024 dengan menjamu Manchester United di Allianz Arena pada Kamis (21/9/2023) dini hari nanti WIB. Tampil di kandang, Bayern pun diunggulkan. Apalagi, lawannya sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Manchester United

Manchester United melawat ke markas Bayern Munich dalam kondisi yang tidak ideal karena banyaknya pemain yang cedera. Selain itu, mereka juga telah menderita kekalahan dalam dua partai terakhir Liga Inggris 2023-2024.

Penyerang Bayern Munich, Harry Kane, sadar bahwa Manchester United memang dalam masa sulit dan Die Bavaria – julukan Bayern – diuntungkan karena main di kandang. Namun menurutnya, justru kondisi itu harus diwaspadai oleh Bayern karena pastinya para pemain Manchester United memiliki ambisi untuk bangkit dari keterpurukan.

“Mereka mengalami masa sulit baru-baru ini, namun terkadang hal itu bisa membuat sebuah tim berbahaya karena mereka ingin merespons,” ujar Kane, dilansir dari Reuters, Rabu (20/9/2023).

Halaman:
1 2
      
