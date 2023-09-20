Momen Haru Eks Gelandang AC Milan Sandro Tonali Kembali ke San Siro Bersama Newcastle United

EKS gelandang AC Milan yang kini membela Newcastle United, Sandro Tonali, tak bisa menyembunyikan air matanya ketika kembali ke Stadio San Siro. Newcastle United bertandang ke San Siro untuk laga pembuka Liga Champions 2023-2024.

The Magpies – julukan Newcastle – bertandang sebagai tim yang kurang diunggulkan pada Selasa (19/9/2023) malam WIB. Namun, mereka sukses menahan Rossoneri – julukan AC Milan – dengan skor imbang tanpa gol.

Tonali yang merupakan mantan pemain AC Milan bermain sejak awal dalam pertandingan itu. Gelandang berusia 23 tahun itu tampil cukup solid dihadapan mantan pendukungnya, namun akhirnya ditarik keluar pada menit ke-72.

Saat hendak berjalan menuju bangku cadangan, Tonali mendapatkan tepuk tangan yang riuh dari para pendukung AC Milan. Suporter Rossoneri menunjukkan rasa hormat kepada Tonali yang pernah mengantar AC Milan juara Liga Italia 2021-2022.

Setelah pertandingan, Tonali mengaku terharu dengan sambutan hangat dari para suporter mantan timnya, yang sekarang menjadi lawan. Tonali menegaskan, momen itu akan dikenang sepanjang masa olehnya.