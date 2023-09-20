Hasil AC Milan vs Newcastle United di Liga Champions 2023-2024: Sengit, Rossoneri Ditahan Imbang Tanpa Gol

HASIL AC Milan vs Newcastle United di matchday pertama Grup F Liga Champions 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Rossoneri -julukan AC Milan- ditahan imbang tanpa gol alias 0-0.

Laga AC Milan vs Newcastle United digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Sejatinya, kedua tim punya sederet peluang untuk mencetak gol, namun gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Main di markas sendiri, AC Milan tampil percaya diri. Mereka pun mampu memberi tekanan berarti ke gawang Newcastle sejak awal laga.

Pada menit ke-12, serangan bertubi-tubi datang ke gawang Newcastle. Pertama, tendangan keras di luar kotak penalti dilepaskan Olivier Giroud. Tetapi, Pope masih bisa menghalau bola. Bola rebound kemudian disambut pemain lain Milan, tetapi Pope lagi-lagi menyelamatkan gawanganya.

Terus diserang, AC Milan tak tinggal diam. Mereka mencoba menyusun serangan balik ke gawang AC Milan. Tetapi, semua upaya belum bisa berbuah gol.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus mencoba membuka keunggulan lebih dahulu. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis sehingga skor kacamata alias 0-0 terjaga hingga akhir babak pertama.