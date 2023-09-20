Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil AC Milan vs Newcastle United di Liga Champions 2023-2024: Sengit, Rossoneri Ditahan Imbang Tanpa Gol

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |01:41 WIB
Hasil AC Milan vs Newcastle United di Liga Champions 2023-2024: Sengit, Rossoneri Ditahan Imbang Tanpa Gol
Laga AC Milan vs Newcastle United di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL AC Milan vs Newcastle United di matchday pertama Grup F Liga Champions 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Rossoneri -julukan AC Milan- ditahan imbang tanpa gol alias 0-0.

Laga AC Milan vs Newcastle United digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Sejatinya, kedua tim punya sederet peluang untuk mencetak gol, namun gagal dimanfaatkan dengan baik.

AC Milan vs Newcastle United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Main di markas sendiri, AC Milan tampil percaya diri. Mereka pun mampu memberi tekanan berarti ke gawang Newcastle sejak awal laga.

Pada menit ke-12, serangan bertubi-tubi datang ke gawang Newcastle. Pertama, tendangan keras di luar kotak penalti dilepaskan Olivier Giroud. Tetapi, Pope masih bisa menghalau bola. Bola rebound kemudian disambut pemain lain Milan, tetapi Pope lagi-lagi menyelamatkan gawanganya.

Terus diserang, AC Milan tak tinggal diam. Mereka mencoba menyusun serangan balik ke gawang AC Milan. Tetapi, semua upaya belum bisa berbuah gol.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus mencoba membuka keunggulan lebih dahulu. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis sehingga skor kacamata alias 0-0 terjaga hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman.jpg
PSSI Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonesia 12 Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement